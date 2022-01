Verwaltungsarbeit am Limit

Das Haus in der Kirchenstraße 20 hat Tradition. Parallel dazu hat es eine wechselhafte Geschichte. Einen Gasthof, ein Lager fürs Elektrizitätswerk und das Einwohnermeldeamt gab es dort nacheinander und zuletzt zogen das Stadtarchiv und die Fraktionen des Stadtrats in Räumlichkeiten ein. Die Politiktreibenden müssen sich jetzt umstrukturieren und zwar schnell. Platz tut Not. Die Verwaltung wächst. Daran ließ Bürgermeisterin Ilona Volk (B90/Die Grünen) bei der Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend im Pfarrzentrum St. Jakobus keinen Zweifel. Neue Stellen kommen hinzu, zwei Bachelor-Studenten sind gerade an Bord. Für SchülerInnen, die ein Berufspraktikum absolvieren wollen, ist schon lange kein Platz mehr vorhanden.