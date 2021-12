Geänderte Öffnungszeiten der Corona-Testzentren an Silvester

An Silvester Familie oder Freunde treffen möchte jeder gerne und am besten virenfrei. Für die Absicherung, mit einem negativen Corona-Schnelltest positiv gelaunt die Liebsten besuchen zu können, bieten die Testzentren in Schifferstadt zu den Feiertagen gesonderte Öffnungszeiten an. Das Testzentrum in der Lillengasse 8a wird an Silvester von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein. Das Testzentrum in der Mannheimer Straße 8 testet an Silvester von 8 bis 18 Uhr. Das EcoCare Center (LIDL) ist an Silvester von 9.15 – 18.30 Uhr geöffnet, an Neujahr ist geschlossen. Die Teststelle des Deutschen Roten Kreuz in der Rehbachstraße 12 ist zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar: mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr außer am 1. Januar. Hier bleibt die Teststelle des DRK geschlossen. Das Testzentrum in der Adlerstube, Kirchenstraße 17, bleibt an Silvester geschlossen.