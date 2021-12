Den Nordpol im Vorgarten

Der Nordpol fängt in Schifferstadt in der Portheide an. Zumindest steht dort in großen Leuchtlettern geschrieben, wo der Passant mit einem Mal gelandet ist. Mitten in die einzige Stadt im Rhein-Pfalz-Kreis geholt worden ist die nordische Atmosphäre mit weihnachtlichem Glanz von Gerhard Isselhard. 13 Jahre ist es nun her, seit der Schifferstadter Gerhard Isselhard mit seiner Tochter Daniela unterwegs gewesen ist und eine Entdeckung machte, die ihn bis heute begleitet. Ein Schlitten mit vier Rentieren vornedran fiel den beiden ins Auge. Damit war die Geschichte der kommenden Jahre besiegelt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Weihnachtsausgabe vom 24. Dezember 2021.