„Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ Programm für die vierte Adventswoche und Gottesdienste am Heiligen Abend

Auch in der vierten Adventswoche wird es bis zum „Heiligen Abend“ besondere Veranstaltungen der Reihe „Adventstüre, Advent Türe, Adventure“ geben, die der Ökumeneausschuss der Pfarrei Heilige Edith Stein und der Protestantischen Kirchengemeinde anbietet, um sich gemeinsam auf den Weg durch den Advent zu machen und sich auf Weihnachten vorzubereiten. So wird der Arbeitskreis „Frauen und Senioren“ Herz Jesu am kommenden Samstag nach der Vorabendmesse (Zelebrant: Pfarrer Dr. Georg Müller) auf dem Vorplatz der Kirche ein „Adventsfenster“ öffnen. Musikalische und adventliche Impulse wird es am Montag, 20. Dezember, ab 19 Uhr in der St. Jakobuskirche mit Dekanatskantor Georg Treuheit an der Orgel geben. An drei Tagen findet in der „Weihnachtswoche“ jeweils ab 6.30 Uhr die „Frühschicht“ mit Morgenandacht in der St. Jakobuskirche statt, nämlich am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Am „Heiligen Abend“ wird es auch in diesem Jahr aufgrund der begrenzten Sitzplätze in den Kirchen eine Vielzahl von Gottesdiensten, Messen und Krippenfeiern geben, die wieder eine besonders festliche Gestaltung erfahren, zunächst mit Kinderkrippenfeiern: ab 14 Uhr in der St. Jakobuskirche mit Pfarrer Dr. Georg Müller, zeitgleich im Vogelpark mit Pastoralreferent Heinrich Schmith, und um 16 Uhr in der St. Jakobuskirche mit Diakon Helmut Weick. Um 16 Uhr ist in der St. Laurentiuskirche mit Pfarrer Albrecht Effler eine Messfeier und gleichzeitig in Herz Jesu mit Pfarrer Dr. Georg Müller ein Ökumenischer Gottesdienst zum Heiligen Abend. Die Christmessen beginnen jeweils um 22 Uhr in St. Jakobus mit Pfarrer Dr. Georg Müller und dem Kirchenchor St. Jakobus und in Herz Jesu mit Pfarrer Albrecht Effler mit dem Chor der Herz Jesu Kirche. Die Protestantische Kirchengemeinde feiert den Heiligen Abend in der Gustav-Adolf-Kirche: um 17 Uhr mit Pfarrer Thomas Jakubowski und um 22 Uhr bei einem Ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Mark Weidemann. Alle Gottesdienste finden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln statt.