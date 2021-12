Öffentliches Online-Info-Event zu den Fonds der Sozialen Stadt

Schifferstadt – meine Stadt – da, wo man lebt, möchte man sich wohlfühlen. Wie kann man sich besser wohlfühlen als wenn man aktiv seinen Wohnort mitgestalten kann. Daher hat die Stadtverwaltung Schifferstadt im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ einen Innenstadtentwicklungs- und einen Verfügungsfonds eingerichtet, aus dem Sie Mittel beantragen können, um Projekte zu realisieren. Diese Projekte sollen das Stadtbild und Wohnumfeld aufzuwerten, Allgemeinwohl sowie Umwelt- und Klimaschutz fördern, die soziale und kulturelle Infrastruktur unterstützen und Zusammenhalt, Bildung und Integration stärken. Jeder kann mitmachen – seien es Vereine, Gewerbetreibende oder als Privatpersonen. Wenn Sie sich über die Fonds informieren möchten, eine tolle Idee haben, wie gemeinsam Schifferstadt noch schöner gestaltet und der Wohlfühlfaktor noch stärker ausgeprägt werden kann, nehmen Sie teil an der Infoveranstaltung, die online für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist: Dienstag, 14. Dezember, 18:00 Uhr. Melden Sie sich an über sozialestadt@schifferstadt.de, kurz vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Link zum Zoom-Meeting. Bringen Sie Ihre Idee mit oder beteiligen Sie sich am gemeinsamen Ideensammeln während der Veranstaltung. Frau Ingrid Schwarz, Quartiersmanagerin, wird die Fonds genauer erläutern und Ihnen diese anhand bereits umgesetzter Projekte näherbringen. Die Beleuchtung des Kreuzplatzes war das erste Projekt, das mit Hilfe der Fonds durch Schmagges umgesetzt werden konnte.