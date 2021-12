Neue Besucherregelungen ab Mittwoch

Angesichts steigender Infektionszahlen in Speyer und der Region hat sich das Sankt Vincentius Krankenhaus in enger Absprache mit dem Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus dazu entschlossen, den Zutritt zum Krankenhaus nur noch nach der 2G+-Regelung und mit einer FFP-2-Maske zu erlauben. Diese neue Regelung gilt ab Mittwoch, 1.12.2021 für alle Besucher. Auf Basis der neuen Corona-Rechtsverordnung schränkt das Sankt Vincentius Krankenhaus die Besuchsregeln ein. Künftig gilt die 2G+-Regel: Geimpft, genesen PLUS ein negativer Schnelltest (<24h) / negativer PCR-Test (<48h). Jeder Besucher und jede Besucherin muss einen Impfschutz-Nachweis bzw. den Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion (die mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt) und einen tagesaktuellen negativen Antigentest (der nicht älter als 24 Stunden ist) oder einen negativen PCR-Test (der nicht älter als 48 Stunden ist) vorlegen. Dr. Cornelia Leszinski, Ärztliche Direktorin im Sankt Vincentius Krankenhaus: „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme – sie dient der Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten und auch unserer Mitarbeitenden und deren Familien. Ausnahmen in Härtefällen und bei Eltern von erkrankten Kindern können nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gemacht werden.“ Die Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, ein aktuelles Testzertifikat – ausgestellt von einem offiziellen Testzentrum – mitzubringen. Eine Testung vor Ort ist nicht möglich. Auch die 1-1-1-Regelung gilt weiterhin: ein Besucher einmal täglich für eine Stunde. Man werde die Situation weiterhin kritisch beobachten und gegebenenfalls weitere Änderungen der Besucherregelungen vornehmen, so die ärztliche Direktorin.

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen passt das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer seine Besucherregelung an. Ab Mittwoch, 1. Dezember, gilt für sämtliche Besucher die 2G-plus-Regel: Besuche sind innerhalb der Besuchszeiten von 14 bis 19 Uhr für Geimpfte und Genesene möglich, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. „Um die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeitenden wie auch von der Politik gefordert bestmöglich zu schützen, haben wir uns in enger Absprache mit dem Sankt Vincentius Krankenhaus für die 2G-plus-Regelung entschieden“, sagt Jonas Sewing, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer. Geimpfte und Genesene, die mit einem tagesaktuellen negativen Test zum Besuch ins Krankenhaus kommen, weisen ihre Dokumente an der Anmeldung im Foyer vor. Ungeimpfte können das Krankenhaus zu Besuchen nicht mehr betreten. Ausnahmen gelten nach wie vor für Begleitpersonen zur Geburt sowie Angehörige von schwerkranken oder sterbenden Patienten. Zusätzlich zur 2G-Regel ist im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ab Mittwoch für alle Besucher das Tragen einer FFP-2-Maske Pflicht.