Jeder Stein steht für eine Geschichte

Die vergangene Woche stand unter dem Motto „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Bis zum Wochenende wurden auch in Schifferstadt Veranstaltungen durchgeführt. Mahnmale der Erinnerung spielten dabei eine bedeutende Rolle. Im November 2014 wurden zum ersten Mal Stolpersteine in Schifferstadt verlegt. Die zehn mal zehn Zentimeter großen Messingplatten sind ein Entwurf des Berliner Künstler Gunter Demnig, der damit an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern will. In nahezu 1300 Kommunen in Deutschland sind die Gedenktafeln inzwischen in Gehwege eingelassen worden, an Stellen, die die Wohnstätten jüdischer Mitmenschen markieren.

