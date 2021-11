„Wu is dann bloß die Lichterkett?“ Edith Brünnler im Schreiwer-Hais’l cjm

Edith Brünnler stellt am Sonntag um 14. November, im beliebten Schreiwer-Hais’l cjm, Lillengasse 5 in Schifferstadt ihr neues Programm „Wu is dann bloß die Lichterkett?“ vor. Brünnlersches Temperament mit neuen Episoden live. Ihre Figuren aus dem Alltag sind köstlich, die Art des schlitzohrigen Vortrages auch. Exclusiv für ihre Adventslesung hat die liebenswerte Autorin ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Und wer wissen möchte wu dann bloß die Lichterkett gebliwwe is? Darf auf keinen Fall diesen Termin versäumen „Alla hopp!“. Der Eintritt zu dieser vergnüglichen Matinee beträgt nur fünfzehn Euro inklusive aller Getränke.Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer: 06235/98596.