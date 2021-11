Stolpersteinputzaktion und Gedenken am Synagogenstein Schifferstadt

Im Rahmen der Reihe „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland und Schifferstadt“ findet am Dienstag, 9. November, um 12 Uhr die Stolpersteinputzaktion statt. Treffpunkt ist am Alten Rathaus in Schifferstadt. Das gemeinsame Blank putzen der Steine sowie das Gedenken am Synagogenstein in der Bahnhofstraße 52 um 18 Uhr dient als Geste der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Außerdem findet anlässlich der Reihe eine Stadtführung zum Thema „Jüdisches Leben in Speyer“ am Samstag, 13. November, um 15 Uhr statt. Im Mittelpunkt der Führung steht nicht nur der mittelalterliche Judenhof der SchUM-Gemeinde als UNESCO-Weltkulturerbe mit der bedeutenden Ruine der Synagoge, dem Frauenbetraum und Mikwe (Ritualbad). Auch auf die Gemeinde an sich wird vom 18. Jahrhundert bis zu ihrer Vernichtung aus Biografien jüdischer Mitbürger eingegangen. Treffpunkt ist hier die Tourist-Information Speyer, Maximilianstraße 13. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, wird um Anmeldung gebeten unter: stadtmarketing@schifferstadt.de oder Tel. 06235 44-126. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gibt noch einige wenige Plätze. Am Sonntag, 14. November, gibt es in Schifferstadt selbst ebenfalls eine Stadtführung zu ausgewählten Stolpersteinen. Schifferstadter Stadtführer informieren über die Geschichten hinter den Steinen und den Menschen, für die sie stehen. Anschließend kann die Ausstellung „Jüdische Köpfe“ im Alten Rathaus besichtigt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, die Teilnahme ist kostenlos. Bei allen Veranstaltungen gelten die aktuellen Corona- und Hygieneregeln. Das bedeutet bei Veranstaltungen, dass in geschlossenen Räumen der Zugang nur mit Kontakterfassung und Zertifikatskontrolle oder tagesaktuellen Test möglich ist.