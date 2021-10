„Sie ließ den Geist Gottes spürbar werden“

Am vergangenen Sonntagnachmittag wurde Pfarrerin Barbara Abel-Pohlack in einem Gottesdienst in der St. Jakobuskirche unter großer Resonanz offiziell aus dem aktiven Dienst der Evangelischen Kirchengemeinde verabschiedet. „Es ist eine Premiere, dass eine evangelische Pfarrerin in einer katholischen Kirche verabschiedet wird, aber ein schönes Zeichen der ökumenischen Verbundenheit, dass wir diese Feier hier stattfinden lassen können, auch wenn es coronageschuldet ist“, hob Pfarrer Michael Erlenwein in seiner Begrüßung hervor. Im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde, aber auch ganz persönlich, dankte er für ihre Impulse, die sie gesetzt habe, die vielen Gottesdienste, die Gemeinschaft, die sie miteinander erfahren durften, die guten Gespräche und das kollegiale Miteinander.

