Im letzten Heimspiel des Jahres 2021 verloren die 13er vergangen Sonntag gegen den Spitzenreiter der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt, den FV Berghausen, denkbar knapp mit 3:4. Von Beginn an ereignete sich auf der Portheide ein Spiel mit offenem Visier. In der 3. Minute wurden die FSV ler mit dem 0:1 kalt erwischt, konnten diesen Rückstand jedoch prompt in der 5. Minute durch Julian Bub egalisieren. Bereits in der 11. Minute schlugen die Gäste aus Berghausen erneut zu und stellten auf 2:1 aus Gästesicht. Nach der Pause zeigte sich der FVB direkt wieder angriffslustig und stellte auf 1:3. Die 13er wussten jedoch zu jederzeit im Spiel, dass die Abwehr der Gäste nicht immer sattelfest wirkte und gaben deshalb auch nach dem 1:3 Rückstand nie auf. Der an diesem Tag torhungrig aufgelegte Julian Bub brachte die 13er durch sein Tor zum 2:3 in der 63. Minute wieder zurück ins Spiel. Da jedoch die FSV Defensive an diesem Tag auch gehörig wackelte und die Balance nicht immer stimmte, kamen die Berghäuser immer wieder zu Chancen und erhöhten abermals auf einen 2-Tore Vorsprung auf 2:4. Die Moral der 13er war jedoch voll in Takt. Die Mannschaft des FSV wusste auch teilweise mit ordentlichen Spielzügen zu überzeugen und stellten durch Julian Bub den Anschluss auf 3:4 her. Die Mannen von der Portheide versuchte in den letzten zehn Minuten des Spieles noch einmal alles, konnte sich jedoch nicht mehr entscheidend vor dem Tor der Gäste durchsetzen. Die Gäste aus Berghausen gewannen das Spiel auf der Portheide am Ende zwar etwas glücklich, jedoch nicht gänzlich unverdient mit 4:3. Auf die 13er warten in diesem Jahr nochmals zwei ganz wichtige Auswärtsspiele in Limburgerhof und Harthausen, in denen die 13er das ordentliche Polster auf die möglichen Abstiegsränge noch weiter ausbauen wollen.