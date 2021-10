Zwei Wochen Pause gönnte sich Beate Holzwarth in ihrem Schrweierhais’l in der Lillengasse. Am Sonntag geht es weiter mit Kleinkunst vom Feinsten. Nachdem auch in diesem Jahr Teilnahmen an Weihnachtsmärkten wegfallen, legt Holzwarth nach dem Sommer mit einem Herbst- und Winterprogramm nach. Wer die „2G“ erfüllt, wird bis in den Dezember hinein Programm für Sonntagsmorgens haben.

