Bürgermeisterin Volk übernimmt Vorsitz von Schmagges

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. wurde satzungsgemäß Bürgermeisterin Ilona Volk zur ersten Vorsitzenden gewählt. Sie übernimmt damit kommissarisch den Vorsitz von Marion Schleicher-Frank, die krankheitsbedingt kürzertreten wollte. Dem Vorstand gehören für die nächsten zwei Jahre zudem Gabi Mirgeler (Bilderhaus Gabi Mirgeler) als zweite Vorsitzende, Jan Slotman (Thüga Energie Gmbh) als Schriftführer, Axel Schellenberger (Vereinigte Volksbank Kur- und Rheinpfalz) als Kassenwart und Kornelia Glück (Kosmetikstudio Amethyst) als Beisitzerin an. Marion Schleicher-Frank (Schleicher Immobilien) bleibt dem Verein als Beisitzerin erhalten. Ilona Volk dankte Marion Schleicher-Frank für die jahrelange intensive Arbeit für die Gewerbetreibenden in Schifferstadt. „Mit großartigem Engagement hat Marion Schleicher-Frank immer ein offenes Ohr für den örtlichen Handel gehabt und war ein hervorragendes Bindeglied zwischen Gewerbe und Verwaltung“, so Volk. Als besondere Höhepunkte bezeichnet Schleicher-Frank die Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten im Jahr 2019, die enge Zusammenarbeit mit der Verwaltung, die erfolgreiche Umsetzung des Einkaufsgutscheins sowie die Zusammenarbeit mit dem Bund der Selbstständigen, dem Schmagges vor einigen Jahren beigetreten ist. „Die aktuelle Lösung ist eine kommissarische Übergangslösung, damit wir den Verein aufrechterhalten konnten“, so Ilona Volk. Um den Verein zukunftsfähig aufzustellen, wird eine Vorsitzende bzw. ein Vorsitzender aus den Reihen der Gewerbebetriebe gesucht, um die Interessen, Wünsche und Nöte aus dem Gewerbe umzusetzen und an die Verwaltung zu kommunizieren. Wer Interesse hat, sollte sich unbedingt unter info@schmagges.de melden. Text: Stadtverwaltung Schifferstadt, Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt, Bürgermeisterin Ilona Volk (links), Marion Schleicher-Frank (rechts).