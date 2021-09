Tschüss Kindergarten, willkommen Grundschule – mit wenigen Worten und Zeichen war auf einem Luftballon zu lesen, was für rund 250 Kinder gestern eine besondere Bedeutung hatte. Wie im vergangenen Jahr ging die Einschulung in den Grundschulen Nord und Süd in Etappen über die Bühne.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 1. September 2021.