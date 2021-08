Ab Montag: Übliche Öffnungszeiten in der Stadtbücherei

Mit dem Ende der Sommerferien gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten der Stadtbücherei. Ab Montag, 30. August ist die Stadtbücherei montags von 15 bis 18 Uhr, dienstags von 15 bis 19 Uhr, mittwochs von 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Veranstaltungen in der Stadtbücherei

Im September lädt die Stadtbücherei zu zwei Veranstaltungen im Alten Rathaus ein. Am Dienstag, 14. September ist Patricia Küll mit ihrem Vortrag „Übernimm die Regie in deinem Leben“ zu Gast und am Donnerstag, 30. September hilft Matthias Jung pubertätsgeplagten Eltern mit seinem Programm „Abenteuer Pubertät. So jung kommen wir nicht mehr zusammen“. Für beide Veranstaltungen sind Eintrittskarten in der Stadtbücherei erhältlich.