Auf LOS geht’s LOS – Heimat shoppen in Schifferstadt

Heimat – was anderes kommt mir nicht in die Tüte! Wie wichtig der Einzelhandel für unsere Städte ist, wollen das Stadtmarketing und der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V. beim „Heimat shoppen“ am 10. und 11. September zeigen. Mit einem Stand auf dem Wochenmarkt – sofern es die Corona-Lage zulässt – am Freitag, 10. September fällt der Startschuss für eine „Heimat shoppen“-Losaktion, die bis Ende September läuft. Gewerbebetriebe, die sich bis spätestens Freitag, 6. August melden, können daran teilnehmen und so die Heimatshopperinnen und -shopper in ihre Geschäfte locken. Sechs von Ihnen können Schmagges-Gutscheine im Wert von je 50 Euro gewinnen. Wer lokal einkauft, unterstützt die Betriebe vor Ort. Das muss belohnt werden! Während den knapp drei Wochen „Heimat shoppen“ gibt´s bei allen teilnehmenden Geschäften ab einem Einkaufswert von zehn Euro ein Los dazu. Die Lose sind durchnummeriert, die abgerissenen Abschnitte kommen direkt beim Einkauf in eine Sammelbox. Im Oktober werden dann die drei Gewinnernummern gezogen. Zusätzlich haben alle Unternehmer die Möglichkeit „Heimatshopper“ mit individuellen Rabatt- und Gutscheinaktionen in ihre Geschäfte zu locken. Als Betrieb am „Heimat shoppen“ teilnehmen Sie möchten Ihren Kunden die Chance auf hochwertige Gutscheine geben? Dann nehmen Sie kostenlos und unkompliziert an der Losaktion fürs „Heimat shoppen“ teil! Bis spätestens Freitag, 6. August können sich Gewerbetreibende einfach per E-Mail über stadtmarketing@schifferstadt.de anmelden. Sie erhalten dann die Lose sowie eine Sammelbox für die abgerissenen Losabschnitte. Obendrauf gibt´s kostenlose Papiertragetaschen mit dem „Heimat shoppen“-Logo. „Heimat shoppen“ – deutschlandweite Aktion Online-Handel, Konkurrenz außerhalb der Städte, die demografische Entwicklung und verändertes Einkaufsverhalten führen immer häufiger zu Verlust von Fachgeschäften, eintönigem Sortiment, Leerständen und insgesamt zu Attraktivitätsverlusten der Innenstädte. Um diesen Trends entgegen zu wirken, wurde 2014 das Projekt „Heimat shoppen“ ins Leben gerufen. Ziel der deutschlandweiten Kampagne ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für Städte, Gemeinden und Regionen herauszustellen. Denn sie alle leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität und Identität der Städte. „Heimat shoppen“-Initiator in der Südwestpfalz ist die Industrie- und Handelskammer (IHK). Schifferstadt ist in diesem Jahr zum dritten Mal dabei.