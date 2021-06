Weißwurstfrühstück-Lieferservice anstatt traditionellem Jazz im Grünen

Die Zeit für das traditionelle Jazz im Grünen auf dem Vereinsgelände des Musikverein 1974 Schifferstadt rückt immer näher. Schon letztes Jahr musste das Jazz im Grünen, wie so gut wie alle anderen Veranstaltungen, COVID-19-bedingt ausfallen.

Aufgrund der aktuellen Lage muss es auch dieses Jahr ausfallen, da das Festival nicht wie gewohnt durchgeführt werden kann. In Anlehnung an die gelungene und erfolgreiche Kuchenaktion als Musikfestersatz, bietet der Musikverein 1974 Schifferstadt nun als kleinen Ersatz ein Weißwurstfrühstück-Lieferservice am Sonntag, den 27.6., in ganz Schifferstadt an. Damit der Jazz dieses Jahr nicht ganz verloren geht, wird es darüber hinaus am Sonntag, den 11.7., ein Jazz-Picknick zu Gunsten der Jugendarbeit des Musikverein 1974 Schifferstadt geben.

Die ersten organisatorischen, musikalischen (und optimistischen) Planungen für das Jazz im Grünen hatten bereits stattgefunden. Doch leider machte die COVID-19 Lage erneut einen Strich durch diese Rechnung, sodass es dieses Jahr wieder kein traditionelles Jazz im Grünen geben wird. Das trifft den Musikverein 1974 Schifferstadt aufgrund der langjährigen Tradition nicht nur emotional, sondern auch finanziell, da die Erträge des Jazz im Grünen viele Vereinsaktivitäten und die Jugendarbeit unterstützt haben.

Dieses Jahr bietet der Musikverein 1974 Schifferstadt eine „deftige“ Alternative für den diesjährigen Jazz im Grünen Tag (letzter Sonntag im Juni) an: ein Weißwurstfrühstück-Lieferservice innerhalb Schifferstadts. Der Musikverein 1974 Schifferstadt bietet ein komplettes, deftiges Frühstückspaket am 27.06. zur kostenfreien Lieferung zwischen 9:30 und 11 Uhr innerhalb Schifferstadts an: Ein Frühstückspaket beinhaltet zwei Weißwürste vom Metzger, eine Brezel, eine Flasche Weizenbier, süßen Senf und kostet 8€. Jede/r, die/der in Schifferstadt wohnt und gerne am 27.06. ein zünftiges Weißwurstfrühstück geliefert bekommen und genießen möchte, schreibt eine E-Mail mit der Anzahl der gewünschten Weißwurstfrühstückspakete und der Lieferadresse bis zum 20.6. an weisswurst@mv1974-schifferstadt.de. Die Bestellsumme ist bei Lieferung bar zu bezahlen. Um die Bezahlung am 27.06. möglichst kontaktlos durchzuführen, hat jede/r die Bestellsumme passend in einem Briefumschlag vorbereitet parat. Über eine zusätzliche Spende freut sich der Musikverein 1974 Schifferstadt in Zeiten von COVID-19 ganz besonders. Detaillierte Infos zur Anmeldung zum geplanten Jazz-Picknick am 11.07. von 11-13 Uhr unter dem Motto „Flute ‘n‘ Bass“ mit Stephanie Wagner und Norbert Dömling folgen demnächst.