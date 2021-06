Autoscheibe eingeschlagen

Am Montagabend ist bei einem in der Kalmitstraße abgestellten Pkw die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen worden. Anwohner hörten gegen 23.30 Uhr ein Geräusch, das damit in Zusammenhang stehen könnte. Ein Anwohner gab gegenüber der Polizei an, dass er wegen des Geräuschs aus dem Fenster geschaut und zwei Jugendlichen auf Fahrrädern gesehen habe. Ob diese in Verbindung zur Tat stehen, ist bislang nicht bekannt. Entwendet wurde aus dem Fahrzeug nichts. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.