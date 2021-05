Verkehrsbeeinträchtigungen in der Iggelheimer und Dürkheimer Straße

Ab Mitte/ Ende Mai kommt es für fünf bis sechs Wochen zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Verlauf der Kreisstraße K 14, insbesondere in der Iggelheimer und Dürkheimer Straße (wir berichteten). Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität Speyer. Grund hierfür sind Arbeiten zur baulichen Unterhaltung an insgesamt fünf Bauwerken im Streckenverlauf und auch Arbeiten im Bereich der Fahrbahn zur Sanierung von Schäden im Belag. Vollsperrung Iggelheimer Straße Am westlichen Ortseingang im Bereich der Iggelheimer Straße wird die Straße zur Sanierung der Fahrbahn und des Bauwerks über einen Zeitraum von ca. zwei Wochen voll gesperrt. Die Deckschicht im Bereich des Bauwerks wird in voller Breite erneuert und am Bauwerk selbst werden Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt. Eine entsprechende Umleitung für den Kraftfahrzeugverkehr wird ausgeschildert. Fußläufiger Verkehr kann die Baustelle passieren. Vollsperrung Radwegebrücke Am Mönchhof Die Radwegebrücke im Bereich Am Mönchhof wird ebenfalls kurzzeitig, zum Austausch von Holzbalken und anderen Reparaturarbeiten voll gesperrt. Auch hier ist eine entsprechende Umleitungsstrecke für den Fußgänger- und Radverkehr vorgesehen. Halbseitige Sperrung Dürkheimer Straße Die Arbeiten an den weiteren Bauwerken werden unter halbseitiger Sperrung der Kreisstraße Dürkheimer Straße sowie der darunterliegenden Gemeindestraßen Hofstückstraße und Ziegeleistraße durchgeführt. Vollsperrung Dürkheimer Straße über ein Wochenende Die Dürkheimer Straße wird voraussichtlich über ein Wochenende zur Sanierung von Schäden im Fahrbahnbelag voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich fünf bis sechs Wochen andauern. Über den genauen Termin der erforderlichen Sperrungen und einzelnen Umleitungen informieren die örtlichen Medien sowie die Website der Stadt: www.schifferstadt.de