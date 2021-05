2021 werden für den Speyerer Künstler Oliver Schollenberger gleich zwei Träume wahr.

Seit April 2021 zieren zwei Motive des Speyerer Doms, die Schollenberger in den letzten Monaten gemalt hat, die Etiketten des aktuellen Domweins: Eine aquarellierte Ansicht des „Doms von Osten“ zeigt der Spätburgunders des Weinguts Anselmann, eine „Ansicht von Westen“ den Riesling der Deidesheimer Winzergenossenschaft. Als in Speyer aufgewachsener und früher am Gymnasium am Kaiserdom tätiger Kunsterzieher, liebt Schollenberger natürlich dieses wunderbare Architekturdenkmal und ist nun sehr glücklich darüber, dass mehrere Tausend Flaschen mit diesen Motiven von Wein- und Domliebhabern nach überallhin getragen werden. Im Festsaal der Deidesheimer Winzergenossenschaft wird im Herbst diesen Jahres eine Ausstellung mit Schollenbergers Bildern zum Thema „Pfalz, Dom und Wein“ stattfinden, falls das bis dahin wieder möglich sein sollte.

Der andere Traum des Künstlers hängt mit seiner Vorliebe und Sammelleidenschaft für Musik zusammen: Nachdem der Maler und Zeichner schon einige CD-Cover für die Prog-Rock-Formation „Poor Genetic Material“ gestaltet hatte, erscheint jetzt erstmals eine Vinylplatte. Das Album „Spring Tidings“ kam 2006 als CD heraus und ist jetzt als limitierten Neuauflage in einer „15-Years“- Re Release zu erhalten. Mit einer für Sammler sehr begehrten Colour-Disc in Magentarot. Schollenberger kann es kaum erwarten diese Platte aufzulegen, wenn der „Vinyl Club Speyer“, dem er seit den Anfängen 2017 angehört, endlich wieder „live“ stattfindet.

Derzeit sind Arbeiten von Schollenberger in den Räumen der Galerie „Aviva Beisel“ von Holger Beisel in der Landauer Straße 37 in Speyer zu sehen und bei der Aktion Schaufensterkunst der Stadt Speyer, auf der Maximilianstraße 83. All das geschieht kurz vor Schollenbergers rundem Geburtstag. Das mag zwar Zufall sein, macht den in Dudenhofen lebenden Künstler aber sehr, sehr glücklich. Gerade in diesen auch für Künstler sehr schwierigen Zeiten.