Am Samstag, den 27.3.2021 war es soweit: zum ersten Mal konnte das beliebte Chakalaka in einer Tüte abgeholt werden. Leider musste das Solidaritätsessen für Burkina Faso schon zum zweiten Mal aufgrund der Corona Pandemie ausfallen. Dass dennoch in vielen Familien am Wochenende Chakalaka auf dem Speiseplan stand, ist dem Verein FAIReint Schifferstadt e.V., dem Freundeskreis Burkina Faso und den rührigen ehrenamtlichen Damen aus dem Weltladenteam zu verdanken. Sie haben auf Bestellung mehr als 50 Wunderüten für 120 Erwachsene und 6 Kinder mit vielen guten Zutaten für eine faire Mahlzeit gepackt und am Samstag gegen eine Spende verteilt. So können 3.200 Euro für die Projekte von Clarisse Kantiono an das Centre Oasis in Burkina Faso überwiesen werden.

Wie in den meisten Entwicklungsländern lebt auch in Burkina Faso der Großteil der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Doch von Jahr zu Jahr nehmen Dürre und Trockenheit zu, die Regenzeit ist immer unberechenbarer und kürzer, dafür aber umso heftiger. Die Auswirkungen des Klimawandels, aber auch die vielen Binnenflüchtlinge, die vor Terror fliehen, sowie dass infolge der Corona-Pandemie die Grenzen zu den Nachbarländern für den Handel weitgehend geschlossen sind, was zu steigenden Lebensmittelpreisen führt, bewirkt, dass für viele Menschen Hunger bereits alltägliche Realität ist und insbesondere Frauen und Kinder von Hunger und Mangelernährung betroffen sind. Zusätzlich bedroht auch dort die Coronapandemie die Menschen.

Im Centre Oasis bekommen die Menschen Essen und Hilfe zur Selbsthilfe. Sie erhalten auch in Fragen der Hygiene Unterstützung. So wurden dort Desinfektionsmittel und Handwaschstationen verteilt und über Hygieneregeln unterrichtet. Ein wundervolles Zeichen der Verbundenheit über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Herzlichsten Dank, Merci und Anebana allen SpenderInnen.