Liebe Tagblatt-Freunde!

Sicher wissen Sie in etwa was ein „Coffee to go“ (z. B. bei Starbucks oder in der Bäckerei) kostet? Oder die Pizza, die man mal eben schnell beim Pizzabäcker bestellt und mit nach Hause nimmt? Ist nicht gerade günstig. Abholen muss man diese Waren alle selbst. In diesen Preisen ist noch nicht mal die Lieferung an die Haustür enthalten.

Eine Tageszeitung kostet viel weniger, enthält aber wertvolle und gut recherchierte Inhalte. Das Tagblatt bekommt man z. B. für nur 1,10 Euro und an Samstagen für 1,20 Euro. Im Abo zahlt man (auf den Monat gerechnet) sogar noch weniger und das Besondere: die Lieferung in den Briefkasten ist bereits enthalten. In Deutschland ist dieser Haustür-Service für Zeitungsbezieher eine absolute Selbstverständlichkeit. Niemand macht sich doch wirklich Gedanken, was für ein Luxusprodukt inklusive Lieferung man morgens in den Händen hält? Die größten Herausforderungen, die Lokalzeitungen derzeit zu bewältigen haben, liegen im Vertriebsbereich, also in der Zustellung „Damit die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum mit lokalen Informationen sichergestellt bleibt, bedarf es künftig konkreter Unterstützung durch die öffentliche Hand.“

Beschlüsse wurden diesbezüglich vom Gesetzgeber im letzten Jahr gefasst, allerdings ist die Förderung nicht zufriedenstellend und nur ein „Tropen auf den heißen Stein“.