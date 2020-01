Die Gesichter hinter der Zeitung

Liebe Tagblatt-Freunde!

Mittendrin im Geschehen des Obst- und Gemüsetages war das Schifferstadter Tagblatt und das nicht nur zur Berichterstattung. In Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen, im persönlichen Gespräch Meinungen auszutauschen sowie Anregungen aufzunehmen war unserem Team ein Herzensanliegen. Die meiste Zeit arbeiten wir ja still und ruhig im Hintergrund und häufig weiß man gar nicht so richtig, ob das, was wir täglich in der Zeitung produzieren, auch wirklich angenommen wird. Deshalb war es umso schöner zu sehen, wie gerne die Bürgerinnen und Bürger die Chance nutzen, mit den Gesichtern „hinter“ der Zeitung, die jeden Morgen im Briefkasten liegt, in Dialog zu treten.

Und es freut uns, wie sehr die Schifferstadter ihre Heimatzeitung „das Bläddel“ schätzen. Natürlich schätzen die Leute in erster Linie den ausführlichen Lokalteil, aber auch für unsere überregionalen Seiten (die sog. Mantelseiten) haben wir viele positive Worte bekommen: modern, zeitgemäß, fundiert! Zunehmend schwerer ist es, in der heutigen Zeit neue Abonnenten zu gewinnen – wenn sogar fast unmöglich. Umso mehr freuen wir uns über ein paar potenzielle „Neuzugänge“ in der Leserschaft. Auch unsere Anfang des Jahres gestartete Kinder-Seite findet viel Anklang und das ein oder andere Kinder-Abo konnte schon gewonnen werden. Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Einsatz vor Ort, um zu zeigen, dass die Zeitung nicht nur für, sondern gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wird. Übrigens: In den sozialen Medien ist das Tagblatt nun schon seit langer Zeit aktiv. Unsere Aktivitäten wollten wir hier noch verstärken und haben im Frühjahr „Neuland“ betreten: seither halten wir besondere Schifferstadter Ereignisse mit unserer „Tagblatt-Kamera“ auch im Bewegbild fest.

Auch Deutschlands „Minizeitung“ kann Film! Also klicken Sie mal rein in unseren Youtube-Kanal.