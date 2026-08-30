Erfolgt 2030 der Einzug ins neue Kreishaus?

Veröffentlicht am: 30. August 2026|Kategorien: Top Thema|

Die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises soll umziehen. Das ist schon länger geplant. Das Kreishaus am Europaplatz in Ludwigshafen ist nach jahrzehntelanger Nutzung für die Kreisverwaltung nicht mehr zukunftsfähig (wir berichteten mehrfach). Es bietet zu wenig Platz und hätte grundlegend saniert werden müssen. Von diesem Vorhaben wurde aber Abstand genommen. Nun soll die Verwaltung umziehen und künftig in einem neu zu errichtenden Verwaltungsgebäude in Schifferstadt residieren.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 29. August 2026

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