Michael Wagner (CDU): Über sieben Monate Wartezeit sind für Betroffene nicht akzeptabel

Veröffentlicht am: 30. Januar 2026|Kategorien: Kurz und bündig|

Die ungewöhnlich langen Bearbeitungszeiten bei Anträgen auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises waren Thema einer Bürgersprechstunde des CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wagner in Schifferstadt. Eine Bürgerin hatte dort eindringlich geschildert, mit welchen Problemen Antragstellerinnen und Antragsteller aufgrund monatelanger Wartezeiten konfrontiert sind.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom 31. Januar 2026

Neueste Artikel

Sie möchten alle Artikel lesen?

Jetzt das Schifferstadter Tagblatt abonnieren und täglich lesen

Einzelausgabe kaufen? Hier geht es zum Kauf der Einzelausgabe

Sie haben bereits ein Abo? Hier geht es zum Login

Diesen Inhalt teilen!

Bunt gemischt