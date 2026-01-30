Michael Wagner (CDU): Über sieben Monate Wartezeit sind für Betroffene nicht akzeptabel

Die ungewöhnlich langen Bearbeitungszeiten bei Anträgen auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises waren Thema einer Bürgersprechstunde des CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wagner in Schifferstadt. Eine Bürgerin hatte dort eindringlich geschildert, mit welchen Problemen Antragstellerinnen und Antragsteller aufgrund monatelanger Wartezeiten konfrontiert sind.