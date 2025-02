Seniorenausflug ins Science Center Heilbronn

Schifferstadt. Am Mittwoch, 19. März organisiert die Stadtverwaltung Schifferstadt einen Seniorenausflug zum Science Center Heilbronn. Abfahrt ist um 8:45 Uhr am Bahnhof Süd, 8:50 Uhr am Konrad-Adenauer-Platz und um 9 Uhr am Rathaus. Nach der Ankunft in Heilbronn, wird die Reisegruppe um 10:30 Uhr durch die Highlights der Experimenta-Ausstellung geführt. Mit allen Sinnen werden die Seniorinnen und Senioren die vier Themenwelten entdecken und viel Wissenswertes zu den spannenden Exponaten erfahren. Zur Stärkung kehrt die Gruppe um die Mittagszeit in Lehner’s Wirtshaus ein. Dort können die Teilnehmer à la Carte wählen (das Mittagessen ist im Teilnehmerpreis nicht enthalten). Im Anschluss können sie die Ausstellung inklusive Sonderausstellung erneut besuchen und die Sternwarte besichtigen. Um 16:30 Uhr tritt die Gruppe die Heimfahrt im komfortablen Reisebus an und wird gegen 18 Uhr Schifferstadt erreichen. Der Reisepreis beträgt 34 Euro pro Person und beinhaltet die Busfahrt sowie den Eintritt plus Führung im Science Center. Anmeldungen sind bis Montag, 10. März bei Frau Sguinzo-Markgraf in Zimmer 5 des Rathauses (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) möglich. Gerne auch telefonisch unter 06235 44318 oder per E-Mail an senioren@schifferstadt.de