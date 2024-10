Für alle da: Der Ausschuss „Projekt Soziale Stadt“ hat sich bei seiner Sitzung im September darauf geeinigt, dass es im Stadtpark keine verschlossenen Tore geben soll. Die Abkürzung über das Gelände ist beliebt und soll daher weiterhin ermöglicht werden. Längere Aufenthalte sind von September bis Mai zwischen 8 und 20 Uhr, von Juni bis August zwischen 8 und 22 Uhr vorgesehen.

Rauchen, Hunde, Camping und offenes Feuer sind verboten, Rad- und (E-)Rollerfahrende müssen im Stadtpark absteigen, damit sich in der Parkanlage alle gleichermaßen wohl und sicher fühlen. Alkohol darf nur bei organisierten Veranstaltungen vor Ort konsumiert werden. Die ehemalige Aussegnungshalle darf sich zukünftig „Kleines Kulturhaus“ nennen – darauf haben sich die Ausschussmitglieder geeinigt und entsprechen damit dem Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, die vorab unter fünf Namen wählen durften (wir berichteten bereits ausführlich über die Beschlüsse). Momentan finden Dachdeckerarbeiten am Gebäude statt. Im nächsten Schritt sollen die Elektro-Rohinstallation angegangen und die Fliesen ausgewählt werden. Übrigens haben sich beim Obst- und Gemüsetag am Sonntag, 29. September rund 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger bei zwei Führungen auf der Stadtpark-Baustelle umgesehen. Am gestrigen Mittwoch besuchten Mitglieder der Politik die Anlage und verschafften sich einen ersten Eindruck.