Fragen zur Rente? Die Bürgerdienste der Stadtverwaltung unterstützen

Schifferstadt. Wer seine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, muss zuvor einen Rentenantrag stellen. Dies sollte rund vier bis fünf Monate vor dem beabsichtigten Rentenbeginn geschehen, um eine rechtzeitige Bearbeitung des Antrags bei der Deutschen Rentenversicherung sicherzustellen. Unterstützung bei der Antragsstellung und Antwort auf Fragen zum Rentenkonto bieten nicht nur in den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, sondern auch die Bürgerdienste der Stadtverwaltung Schifferstadt für ihre Einwohnerinnen und Einwohner.

Bei den Bürgerdiensten helfen die Mitarbeitende des Referats Soziales gerne weiter. Sie stehen montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags auch von 14 bis 17:30 zur Verfügung.

Um Terminvereinbarung per Telefon unter 06235- 44326 oder per Mail an rente@schifferstadt.de wird gebeten.