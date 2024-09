Am Wochenende wird das 44. „Dörfelfest“ gefeiert

Schifferstadt (ise). Den Schlusspunkt der Gemeindefeste in diesem Jahr bildet wieder das traditionelle Dörfelfest, das am kommenden Wochenende rund um die Lutherkirche in der Langgasse gefeiert wird.

Eröffnet wird die 44. Auflage am Samstag, 7. September, um 18 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, vorbereitet und mitgestaltet vom Ökumeneausschuss sowie Pfarrer Michael Erlenwein und Diakon Helmut Weick.

Anschließend kann rund um den historischen Brunnen weiter gefeiert werden. Der Fest geht am Sonntag um 10 Uhr bei einem Gottesdienst mit den Pfarrern Michael Erlenwein und Maik Weidemann weiter. Danach wird zum Frühschoppen und Mittagessen eingeladen. Von 14 Uhr bis 17 Uhr ist außerdem für die jüngsten Gäste Gelegenheit, im Hof der Kindertagesstätte „Dörfelnest“ zu basteln. Parallel dazu lädt der CVJM zu verschiedenen Spielen im Pfarrgarten ein.

Die kulinarische Seite besteht in diesem Jahr aus gegrillten Steaks , Bratwurst, „Handkäs mit Musik“, und einem einem Kuchenbuffet. Der Förderverein der Kindertagesstätte „Dörfelnest“ bietet vitaminreiche Salatteller und leckere Pommes Frites an. Die CVJM-Jugend ist an beiden Tagen mit einer Bar und leckeren Cocktails mit und ohne Alkohol dabei. Freunde von deftigen Speisen können an ihrem Flammkuchen-Stand zwischen zwei verschiedenen Varianten, klassisch oder mediterran, wählen. Um ein reichhaltiges Kuchenbuffet im „Dörfel-Cafe“ im Gemeindesaal anbieten zu können, wird um Kuchenspenden gebeten, die am Samstag zwischen 15 Uhr und 18 Uhr im Gemeindehaus entgegengenommen werden.

Der Kuchenverkauf findet jedoch ausschließlich am Sonntag nach dem Gottesdienst.