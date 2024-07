Nur der Parmesan kommt nicht an

Wenn Guo Tian (16) durch die Provinz Xi’an fährt, sieht sie keine Landwirtschaft, kein weites Land und keine kleinen Privatgärten. In Schifferstadt ist das anders. Wie so vieles. Für die 33 Schüler der Highschool Nr. 89, die über eine Woche bei Gymnasiasten des Paul-von-Denis-Schulzentrums untergebracht waren, ist alles neu. Sie genießen die neuen Erfahrungen. Nur ein italienischer Gaumengenuss mag nicht so sehr überzeugen.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 13. Juli 2024.