Schnuppertag beim Musikverein 1974 Schifferstadt

Schifferstadt. Der Musikverein 1974 Schifferstadt lädt auch in diesem Jahr zum traditionellen Schnuppertag ein. Dieser findet am Samstag, dem 6. Juli 2024 von 11 bis 13 Uhr im Musikheim, Birkenweg 2a, in Schifferstadt statt. Die unterschiedlichen Blasinstrumente und das Schlagzeug werden präsentiert und dürfen auch ausprobiert werden. Die Instrumentallehrer unterstützen dabei mit ihrem Fachwissen und informieren über die Unterrichtsmöglichkeiten. Musikinteressierte aller Altersgruppen sind herzlich willkommen. Kontakt: vorsitzende@mv-schifferstadt.de