Vortrag zu Besonderheiten bei der Kombination von Photovoltaik mit Dachbegrünung oder Denkmalschutz

m Kampf gegen den Klimawandel leisten Gründächer einen positiven Beitrag, indem sie die Biodiversität erhöhen, das Mikroklima verbessern und das Gebäude dämmen. Viele wissen nicht, dass diese positiven Effekte sich in Kombination mit einer Solaranlage sogar noch vergrößern lassen. Denn die Pflanzen kühlen und säubern die Photovoltaik-Module und erhöhen damit den Wirkungsgrad der Photovoltaik-Anlage. Bei Eigentümerinnen und Eigentümern von denkmalgeschützten Gebäuden herrschen allerdings viele Unsicherheiten in Bezug auf die mögliche Installation von Photovoltaikanlagen auf Ihren Dächern vor. In diesem Bereich gibt es aktuell einige Änderungen, und auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sieht den Denkmalschutz nicht im Widerspruch zum Klimaschutz – denn die Installation von Photovoltaik-Anlagen ist bei Schutz der Originalbausubstanz und Reversibilität der Installation häufig möglich. Genau auf diese beiden Themen geht ein Online- Detailvortrag am Mittwoch, 15. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr genauer ein und liefert Antworten auf die drängendsten Fragen.

Die umfassende und unabhängige Info-Veranstaltung behandelt folgende Themen:

Dachbegrünung

Technische Grundlagen

(extensiv vs. intensiv,

Voraussetzungen Dachform)

Synergieeffekte eines

Solar-Gründachs

Handlungsempfehlungen

für die Projektumsetzung

Fördermöglichkeiten

Denkmalschutz

Gesetzlichen Grundlagen

(Denkmalschutzgesetz und

Baugesetzbuch)

Technische Möglichkeiten (Aufdachanlagen, Indachanlagen mit farbigen Solarmodule und Solardachziegel)

Leitfaden für eine erfolgreiche Umsetzung (Individuelle lokale Prüfung)

Fördermöglichkeiten

Die Klimaschutzmanagerinnen und -manager laden gemeinsam mit den Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz alle Bürgerinnen und Bürger zur informativen Veranstaltung ein und bitten um vorherige Anmeldung. Sie erhalten vor Kursbeginn einen Zugangslink an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Um teilnehmen zu können, wird ein digitales Endgerät mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt.

Organisatorinnen des Abends: Katrin Berlinghoff, Klimaschutzmanagement Verwaltung Speyer, und Alina Stempel, Klimaschutzmanagement Verwaltung VG Langenlonsheim-Stromberg.

Die Veranstaltung ist Teil der Online-Seminarreihe Solar. Weitere kostenfreie Info-Vorträge befassen sich mit den Themen Eigenstromnutzung optimieren durch Speicher und E-Mobilität (05.06.), Solares Heizen (12.06.), PV und Gewerbe (19.06.), sowie Förderung des lokalen Photovoltaik-Ausbaus durch Bürgerenergiegenossenschaften (26.06.). Eine Anmeldung ist für jeden Termin separat erforderlich. Kursgebühr: frei, Kursnummer: I104304Z01, Anmeldung unter: https://www.vhs-rpk.de/