„Füreinander – miteinander“ – ein Fest für ALLE

Am Samstag, 18. Mai findet auf dem Kreuzplatz ein Fest für ALLE statt. Groß und Klein, Alt und Jung, mit und ohne Einschränkung, Menschen jeglicher Herkunft, gesellschaftlichem Status, sexueller Ausrichtung etc. sind eingeladen zusammen zu feiern. Die Stadt Schifferstadt veranstaltet dieses Inklusionsfest unter dem Motto „füreinander – miteinander“.

Von 11 bis 22 Uhr wird auf der Bühne ein buntes Unterhaltungsprogramm präsentiert. Nach einer Begrüßung von Bürgermeisterin Ilona Volk werden die Preise der Aktion Kühlschrank-Tausch, der städtischen Klimaschutzmanagerinnen in Kooperation mit der bürgerINenergie-Genossenschaft (bINe) sowie den Stadtwerken Schifferstadt vergeben. Daraufhin sorgt ein Tanzbeitrag des Tausendfüssler-Clubs der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt e.V. gemeinsam mit Künstlern aus Mutterstadt für Stimmung. Der Chor Cantiamo der MGV Concordia e.V. präsentiert bekannte Lieder aus Rock und Pop. Die Combinationis, eine Jonglage- und Artistik-Gruppe des Ökumenischen Gemeinschaftswerks der Ludwigshafener Werkstätten, sorgen mit ihrem „Varietéprogramm“ für Staunen und der Gebärdenchor „Voice Hands“ macht Musik sichtbar. Als Highlight des Tages heizen die beiden Rockbands „Puzzleband“ der Lebenshilfe Neustadt e.V. sowie die Band „The Bombshells“ am Abend den Gästen ein.

ALLE können an mehreren Mitmachstationen den ganzen Tag über aktiv werden. Der Weltladen bietet zusammen mit FAIReint Schifferstadt e.V. ein großes Puzzle und kleine Siebdrucke an. Darüber hinaus laden Bastelstände, Mittanzaktionen und ein Rollstuhlparcour zum Mitmachen ein. Wer ausprobieren möchte, wie es sich mit den Beeinträchtigungen des Alters lebt, kann dies durch einen Alterssimulationsanzug am eigenen Leib erfahren. Dieser wird von der Multiple Sklerose Selbsthilfe-Gruppe Schifferstadt gemeinsam mit dem Seniorenbeirat zur Verfügung gestellt.

Für ALLE gibt es nicht nur Spaß und Aktion, sondern tagsüber auch Informationsmöglichkeiten zu speziellen Themen wie Multiple Sklerose, Selbstständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwäche, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund sowie Beratung zu Pflegestufen.

Bunt gemischt ist auch das Angebot an kulinarischen Genüssen. Türkisch-islamische Leckereien, süße Snacks, Flammkuchen, Currywurst und Dampfnudeln sowie warme und kalte Getränke stehen zur Auswahl.

Wem das Treiben zu bunt wird, hat unterschiedliche Möglichkeiten sich auszuruhen: Neben Liegestühlen zum Chillen, lädt ein Ruhezelt mit Loungemöbeln zum Entspannen ein.

Für Menschen mit Einschränkungen stehen extra ausgeschilderte Behindertenparkplätze zur Verfügung.

Das Fest für ALLE wird ausgerichtet von der Stadt Schifferstadt und ist Teil des Förderungsprogramms Innenstadt-Impulse. Für Fragen rund um das Inklusionsfest steht das Team der Sozialen Stadt unter der Telefonnummer 06235 – 44 223 sowie unter der E-Mail-Adresse sozialestadt@schifferstadt.de zur Verfügung.