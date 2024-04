Musik und Natur auf besondere Weise verbunden

Am 20. April um 16 Uhr startet das erste Kulturwochenende im Club Ebene Eins in der Burgstraße 23. Die Auftaktveranstaltung verbindet Musik und Natur auf besondere Art und Weise. Die Harfenistin Silke Aichhorn wohnt in einer Landschaft, die geprägt ist von großen Seen, hohen Berggipfeln mit Wasserfällen und blühenden Bergblümchen. Daher ist ihr das Konzerterlebnis „Wasser-Wunder-Musik“, das sie beim CEE gestalten wird, möglicherweise auf den Leib geschrieben. Zentrales Thema ist das Wasser als Lebenselixier und kostbares Gut, wandelbar und vielfältig wie die Musik selbst, die Silke Aichhorn auf der Harfe spielt. Werke von Bedrich Smetana („Die Moldau“) hat sie ebenso in ihr Programm eingeflochten wie Hasselmanns‘ „La Source“ oder das dem Konzerttitel gleichnamige Stück „Wasser-Wunder-Musik“ des heute 70-jährigen Komponisten Burkhard Egdorf. Um das Wasser als einen Seelenverwandten der Musik zu begreifen, bietet der Club Ebene Eins in der Pause eine Wasser-Verkostung verschiedener Mineralwasser Europas. Auch Kaffee und Tee (fairtrade) werden angeboten.

Karten können für 15€ (9€ Ermäßigte) bzw. 12€ für Clubmitglieder (7€ ermäßigte) unter 06235 920399 oder per Mail unter ceeins@web.de vorbestellt werden.