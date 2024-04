WIR – Farbenfrohe Werke von Kunstschaffenden der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt in Maikammer

Schifferstadt/Maikammer. Unter dem Titel WIR präsentieren Künstlerinnen und Künstler der Lebenshilfe Speyer- Schifferstadt vom 12. April bis 19. Juli 2024 Gemälde und Zeichnungen im Bildungszentrum der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) in Maikammer.

Die Schau umfasst farbstarke abstrakte Acrylmalereien aus dem Atelier Molemol (pfälzisch: Male einmal) und den Kreativgruppen der Lebenshilfeeinrichtung, die in diesem Jahr 60 Jahre alt wird. Die Werke in zum Teil großen Formaten zeigen Architekturdarstellungen, Abbildungen von Menschen, Tieren, Pflanzen und märchenhaft anmutende Landschaften in verschiedenen Techniken. Die Kunstwerke vermitteln einen lebendigen Einblick in die vielschichtige Themen- und Interessenswelt von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderung.

Die Künstlerinnen und Künstler, die nach 2017 bereits zum zweiten Mal im BG RCI- Bildungszentrum ausstellen, wünschen sich, als gleichberechtigte Kunstschaffende im Kulturbetrieb wahrgenommen zu werden. Der Erfolg gibt ihnen Recht, wurde die Gruppe doch in jüngster Zeit mit namhaften Preisen ausgezeichnet: 2022 mit dem Kulturförderpreis der Sparkasse Vorderpfalz, 2023 mit dem Mack-Preis für Kunst sowie dem Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz.

Zur Vernissage am Freitag, den 12. April um 19 Uhr, sind Kunstfreundinnen und -freunde herzlich eingeladen, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die inklusive Band „21 Plus“, bestehend aus vier Herzblutmusikern mit und ohne Behinderung, wird die Eröffnung mit einer abwechslungsreichen Titelauswahl musikalisch begleiten. Die Ausstellung ist von montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr für interessierte Gäste zugänglich.

Kreativangebot der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt

Seit 2007 bietet die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken. 2010 übernahm die Malerin und Kunsthistorikerin Dr. Karin Bury aus Schifferstadt die Leitung des Kreativangebots, das 2011 bereits auf vier Gruppen erweitert werden konnte. Im März 2015 wurde das Förderatelier Molemol in der Speyerer Herdstraße 1 eröffnet. In den Räumen der ehemaligen Lebenshilfe-Geschäftsstelle entstand das kreative Arbeitsumfeld für bis zu zehn künstlerisch besonders begabte Erwachsene mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen, die sich in den Bereichen Malerei, Installation, Zeichnung und Keramik betätigen. Das Atelier Molemol bietet neben der gezielten individuellen Förderung auch die Auseinandersetzung mit kunstgeschichtlichen Themen in einfacher Sprache, Ausstellungsbesuche und die Möglichkeit, sich an inklusiven Kunstprojekten und Wettbewerben zu beteiligen.

Band 21Plus

Für die vier Musiker mit und ohne Beeinträchtigung der inklusiven Band 21 Plus steht der Spaß an der Sache im Mittelpunkt. Seit 2016 bilden Bandleader Norbert Hauck (Gesang, Gitarre) mit Sohn Tomas am Schlagzeug und dessen Freund Jaron Posehn (Schellenkranz) den festen Kern der Formation. Sascha Giebfried (Cajon) stieß im Jahr 2023 dazu. Nach dem Ende der Coronapandemie konnten alle gemeinsam richtig durchstarten und haben bei vielen Anlässen ihr Publikum begeistert. Der Name 21 Plus ist ein Wortspiel, da zwei Bandmitglieder Trisomie 21 haben, also ein Plus im Chromosomensatz 21.

Info

Ausstellung „WIR“

Eröffnung: Freitag,

den 12. April 2024, 19 Uhr

Laudatio:

Markus Oberscheven,

Hauptgeschäftsführer der

BG RCI

Grußwort: Gerhard

Wissmann,

Vorstandsvorsitzender

der Lebenshilfe Speyer-

Schifferstadt

Einführung: Dr. Karin

Bury, Leiterin der

Kreativgruppen

Ausstellungsdauer:

12. April bis 19. Juli 2024

Öffnungszeiten: Mo. – Do.

9 – 18 Uhr, Fr. 9 – 12 Uhr

Adresse:

Bildungszentrum

Maikammer, Obere Mühle 1,

67487 Maikammer