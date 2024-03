Friedhofssatzung überarbeitet

Ergänzungen und Anpassungen sind in der Satzung für den Waldfriedhof vorgenommen worden. Der Forst-, Agrar- und Umweltausschuss hat dem Stadtrat bereits die Empfehlung ausgesprochen, den vorgelegten Änderungen zuzustimmen. Dies soll in der Ratssitzung am Donnerstagabend geschehen. Das Ergebnis eines Prüfantrags soll dann ebenso bekannt gegeben werden.

