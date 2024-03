Solidaritätsessen in St. Laurentius an Palmsonntag

Traditionsgemäß veranstaltet der Gemeindeausschuss von St. Laurentius an Palmsonntag sein Solidaritätsessen. Dies kann erfreulicherweise nach der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Es beginnt am Palmsonntag, 24. März, circa 12 Uhr im Pfarrheim St. Laurentius. Angeboten wird in dieses Mal „Chili con Carne“ nach einem südamerikanischen Rezept. Für Kaffee und Kuchen ist ebenfalls gesorgt.

Mit dem Erlös des Solidaritätsessens und den Einnahmen aus dem Getränkeverkauf wird wieder das letzte Projekt von Bruder Paul Oden unterstützt, nämlich das Kinderzentrum „El Rubio“ in Alto Hospicio, das in einem Elendsviertel in 700 Meter Höhe in der Atacama Wüste liegt.

Es befindet sich in der Nähe von Iquique in Chile und ist nach wie vor auf Spenden angewiesen, da es keinerlei staatliche Hilfe empfängt. Geleitet wird das Kinderzentrum, das den Kindern Schutz und Sicherheit nach dem Schulbesuch bietet, seit dem Tod von Bruder Paul Oden im Januar 2017 von Jorge Ricardo Aguayo Saez, der mit ihm seit 1997 zusammenarbeitete.

Das Essen wird auf Spendenbasis finanziert. Alternativ kann auch ein Betrag auf das Spendenkonto „Iquique“ überwiesen werden.

Selbstverständlich wird auch eine Spendenquittung ausgestellt.

Der Weltladen wird an diesem Tag auch präsent sein und an einem Stand fairgehandelte Produkte anbieten, darunter auch Osterartikel und passenderweise im kleinen Geschenkset Wein aus Chile.

Um besser planen zu können, wird um Anmeldung zum Solidaritätsessen gebeten, die bis spätestens Montag, 18. März, erfolgen sollte.

Anmeldelisten liegen in den Kirchen aus. Möglich ist dies auch per E-Mail an pfarramt.schifferstadt@bistum-speyer.de oder telefonisch unter 959081.

Info

Kath. Kirchengemeinde Hl. Edith Stein, IBAN DE 90 5479 0000 0000 0071 10, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz.