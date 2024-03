Gemeinsam mobil – neues Bürgerbusfahrzeug in Schifferstadt im Einsatz

Der Bürgerbus Schifferstadt ist ein wichtiges und zentrales Element für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, durch das die Teilnahmemöglichkeit und die Selbstständigkeit im Lebensalltag erhalten werden kann. Nun ist das neue E-Fahrzeug eingetroffen, auf das sich insbesondere das Team des Bürgerbus lange gefreut hat. Eine Sonderanfertigung, bei der auch die Wünsche des Bürgerbus-Teams berücksichtigt wurden, macht den kostenlosen und bequemen Transfer für Bürgerinnen und Bürger künftig weiterhin möglich. „Das großartige Engagement der 36 Ehrenamtlichen ist ein wichtiger Bestandteil für das soziale Zusammenleben in Schifferstadt geworden. Ende letzten Jahres wurde der 15.000 Fahrgast begrüßt“, lobt Bürgermeisterin Ilona Volk den ehrenamtlichen Einsatz. Seit 2018 fährt der Bürgerbus durch das Stadtgebiet. „Das neue Fahrzeug verfügt u.a. über eine elektrische Schiebetür, eine breite elektrisch ausfahrbare Trittstufe und eine Hecktür mit Fenstern. Die Fahrgäste können in voller Größe einsteigen und für bis zu sechs Personen gibt es einen Sitzplatz“, erklärt der zuständige Beigeordnete Patrick Poss. Haltestangen geben ebenso beim Ein- und Aussteigen Sicherheit. Die Einzelsitze sind auf Schienen befestigt, somit kann deren Position verändert bzw. der Sitz ausgebaut werden. In Kürze wird das Fahrzeug noch beklebt, um u.a. die Wiedererkennung zu stärken. Der Bürgerbus ähnelt einem kleinen Stadtbus, wie er aus anderen Städten bekannt ist. Auf dem Parkplatz im Adlerhof wird eine E-Ladesäule, gesponsert durch die Stadtwerke, eingerichtet.

„Ein großer Dank geht an die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt, die uns mit einem Fahrzeug ausgeholfen hat. Ohne diese Unterstützung wäre eine Fortführung des wichtigen Projektes schwierig geworden“, dankt Bürgermeisterin Ilona Volk der Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt für die gute Zusammenarbeit. Die Spende der Firma Heberger in Höhe von 75.000 Euro deckte die Anschaffungskosten.

Der Bürgerbus Schifferstadt ist für jedermann. Insbesondere richtet er sich aber an ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität, um diese sicher und unentgeltlich mobil zu machen. Die Fahrten werden nach einer Vorbestellung dienstags und donnerstags von 8 Uhr bis 16 Uhr, sowie freitags von 8 Uhr bis 13 Uhr angeboten. Die telefonische Vorbestellung ist montags und mittwochs von 14 Uhr bis 16 Uhr unter 06235 44555 möglich.

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt