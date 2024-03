Schifferstadt. Obwohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gerade ihren 75. Geburtstag feierte, wird diese täglich zigtausendfach verletzt! Darauf möchte die Ortsgruppe Schifferstadt von Amnesty International aufmerksam machen und lädt daher zu einer Veranstaltung am 14. März in der Stadtbücherei ein. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist in der Stadtbücherei unter 06235 925830 oder stadtbuecherei@schifferstadt.de erforderlich. Artikel 1 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 besagt: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.“

In einem Kurzvortrag mit aktuellen Länderinformationen und Einzelfällen legt sie an diesem Abend ihr Augenmerk darauf, wie Frauen von Menschenrechtsverletzungen in besonderem Maße betroffen sind und dies einzig aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind. Sie möchte für das Thema „Menschenrechtsverletzungen an Frauen“ sensibilisieren, sie informieren und gerne zum eigenen Engagement gewinnen.

Der bekannte Liedermacher Manfred Pohlmann, Unterhalter und Kultureinfädler wird die Veranstaltung begleiten. Pohlmann gilt als äußerst vielseitiger Musiker und Liedermacher und verfügt über ein beachtliches Repertoire. An diesem Abend wird der Kulturpreisträger der Stadt Bendorf mit Liedern der Freiheit und der Solidarität das Thema Menschenrechte zum Klingen bringen. Ein Abend für alle Menschen!