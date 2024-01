Es ist soweit – der Musikverein wird 50 Jahre alt!

Schifferstadt. Seit einem halben Jahrhundert wird beim Musikverein 1974 Schifferstadt die Musik großgeschrieben und verbindet alle Generationen. Dieses Jubiläum wird 2024 gebührend mit einem Veranstaltungsprogramm über das ganze Jahr hinweg, und über Schifferstadt hinaus, gefeiert.

Für den Musikverein 1974 Schifferstadt endete das musikalische Jahr 2023 mit dem sehr gut besuchten und klanglich erfolgreichen Kirchenkonzert im Dezember in der St. Jakobuskirche in Schifferstadt. Sowohl das Jugendorchester und Projekt E unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer, als auch das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch überzeugten mit einer ihrem Niveau entsprechenden, sehr hohen Klangqualität und zogen das Publikum in Bann. Vor allem „Es ist ein Ros entsprungen“ zum Mitsingen am Ende mit allen drei Orchestern hinterließ einen einzigarten Eindruck, da dadurch circa 100 Musiker und Musikerinnen gleichzeitig mit dem Publikum musizierten. Zusammenfassend wurden die Orchester zum Jahresende mit großem Applaus und positivem Feedback belohnt. Der Jahreswechsel wurde dann von allen zum Kräftetanken genutzt, denn 2024 stehen einige Highlights anlässlich des 50-jährigen Jubiläums an.

Das erste große Highlight steht im April auf dem Programm, das Partnerschaftskonzert mit dem Musikverein Balingen an zwei darauffolgenden Wochenenden in Balingen und Schifferstadt. Was sich im letzten Jahr auf der Landesgartenschau in Balingen musikalisch bewährt hat, wird auch 2024 fortgeführt und die beiden Vereine vereinen wieder ihre Blasorchester und nutzen so klangliche Synergien für ein anspruchsvolles, als auch unterhaltsames Konzertprogramm. Auch das traditionelle Musikfest an Christi Himmelfahrt, sowie das etablierte Jazz im Grünen im Sommer dürfen im Jubiläumsjahr nicht fehlen und sind bereits fest eingeplant. Am tatsächlichen Gründungstag, dem 21.09.2024, findet auf den Tag genau das große 50-jährige Jubiläumskonzert in der Aula des Schulzentrums in Schifferstadt statt. Das Ende des Jubiläumsjahres runden der Ehrenabend langjähriger aktiver und passiver Mitglieder, sowie das Kirchenkonzert im Dezember ab.

Egal ob Jung oder Alt, im Jubiläumsjahr sollte für jeden eine passende Veranstaltung dabei sein, um das 50-jährige Bestehen mit dem Musikverein 1974 Schifferstadt zusammen zu feiern. Merken Sie sich schon jetzt die wichtigen Termine vor. Wie gewohnt werden die jeweiligen Termine im Detail im Laufe des Jahres 2024 angekündigt.