„Kauf dir einen bunten Luftballon“ lautete der Titel eines bekannten Schlagers im Jahr 1948. Etwas Buntes geschah zur gleichen Zeit in der Stadt. „Zehn honorige Schifferstadter“, wie es in den Analen heißt, gründeten am 11. November 1948 die Karnevalgesellschaft Schlotte. Das Feiern ist bis heute nicht verlernt worden.

