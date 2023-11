Weihnachtliches Finale – Letzte Ausgabe von Land & Leute

Mit unserer Abschieds-Ausgabe entführen wir unsere Leser ins Weihnachtsstollen-Land und besuchen einen Traditionsbäcker in Dresden. Auf unseren Gartenseiten berichten wir über einen Familienbetrieb im Bergischen Land, der Bio-Weihnachtsbäume züchtet. Wer in diesem Jahr einen Akku-Gartenhelfer verschenken möchte, findet in den Garten-Tipps viele Informationen. Wie man Geschenke nachhaltig verpackt,verraten wir in der Selbermach-Rubrik. Auf der Suche nach einem leckeren Weihnachtsmenü, dass sich gut vorbereiten lässt? Bitte schön: In dieser Ausgabe finden Sie das passende Rezept. Und wer ein wenig zu viel geschlemmt hat, freut sich auf Informationen über das Tausendgüldenkraut, einem bewährten Verdauungshelfer. Wie entspannt sich der Jahreswechsel in den Alpen verbringen lässt, zeigen wir auf den Reiseseiten.

Mit der letzten Land & Leute-Ausgabe sagt die rtv Media group Danke für 10 Jahre Treue und wünscht ein frohes Weihnachtsfest. Zum Jahresende wird das Tochterunternehmen der Bertelsmann SE (in dem auch das Fernsehmagazin rtv erscheint) seine Verlagstätigkeit einstellen. Damit erscheint das Magazin heute zum letzten Mal. Ab Januar können wir das beliebte Heft deshalb leider nicht mehr im Schifferstadter Tagblatt beilegen.