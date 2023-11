Phönix: Mentale Stärke als Schlüssel zum Erfolg

Fußball ist ein Mannschaftssport und die Mannschaft gewinnt oder verliert gemeinsam, betonen Verantwortliche immer wieder, wenn man sie über einen Spieler ausfragen will. Und dennoch kommt Pietro Berrafato, Trainer des DJK-SV Phönix in der Landesliga Ost in dieser Saison nicht umhin, einen Spieler besonders hervorzuheben. „Kevin hat uns im Spiel gehalten“, musste er nach den bisher 13 ausgetragenen Partien schon des öfteren nach der Begegnung feststellen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 8. November 2023.