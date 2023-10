Schifferstadt. Am kommenden Mittwoch, 1. November ist es wieder soweit. Beim traditionellen Allerheiligen-Benefiz-Turnier spielen neun Mannschaften in der Neuen Kreissporthalle (ab 10:00 Uhr) zugunsten des Kinderheims in Iquique/Chile. Der Erlös der Veranstaltung fließt voll umfänglich in die Arbeit der Nachfolger des vor wenigen Jahren verstorbenen Gründers, Bruder Paul Oden aus Pirmasens.

Zwei Kolping-Teams, die FFG Schwarz als Titelverteidiger, die Messdiener, die Leichtathleten, die Handballer, die Stadtkapelle, die Stadtwerke und ein junges Team aus Mannheim (Forum Delta) sowie der Freundeskreis Iquique unterstützen sportlich, ideell, materiell und tatkräftig das Lebenswerk des Pfälzers Paul Oden.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums können unsere Gäste auf Stellwänden den Werdegang dieser Benefizveranstaltung nachverfolgen. Die Kolpingbrüder Bernd Doser, 2003 Gründer der „Kicken für Iquique“-Veranstaltung und Karlheinz Steck vom Orga-Team haben in mühevoller Kleinarbeit Jahr für Jahr aufbereitet.

Die Bilderwand ist ein Zeugnis tätiger Nächstenliebe, wie sie der Gründungsvater Adolf Kolping vorgelebt hat.

Des Weiteren haben die beiden eine „Mini“-Chronik in Form eines Faltblattes für unsere Besucher bereit, mit interessanten Details und Anekdötchen.

Neben attraktivem Hallenfußball lässt es sich der Freundeskreis Iquique nicht nehmen, seine Gäste auch kulinarisch zu verwöhnen. Begehrt und beliebt ist das Kuchenbuffet mit selbstgebackenem Kuchen.

Eine außergewöhnliche Besonderheit, dem Platzmangel an Hallenkapazität in Schifferstadt geschuldet, macht diesen Tag einmalig.

Nach dem Turnier wird der VfK Schifferstadt mit seiner neugegründeten Ringerstaffel seinen Rundenkampf gegen Nackenheim (20:30 Uhr Kampfbeginn) bestreiten. Jener VfK, der 2003 als Deutscher Meister bei der ersten Benefizveranstaltung gegen den damaligen deutschen Kolpingmeister den Auftakt zu dieser Erfolgsgeschichte „Kicken für Iquique“ einleitete. „Wenn es auch für beide Vereine eine stressige Situation darstellt, zwei publikumsträchtige Veranstaltungen zeitüberschneidend zu managen, war es für uns Kolpingler keine Frage, dass man in dieser Notsituation unter den Vereinen zusammenrückt“, betont Karl Teutsch vom Orga-Team der Kolping-Kicker.

Nichtsdestotrotz warten alle Schifferstadter Sportvereine sehnlichst auf die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten zu der Winfried Dietrich-Halle, damit baldmöglichst wieder ein geordneter und geregelter Sportbetrieb den Schulen und Vereinen ermöglicht wird.

Spender und Sponsoren für das Kinderhilfswerk in Chile können bereits im Vorfeld ihren Beitrag unter dem Spendenkonto: Kolpingsfamilie Schifferstadt Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG IBAN: DE79 5479 0000 0006 1263 59, Verwendungszweck: „Kicken für Iquique“ der Kolpingfamilie Schifferstadt zukommen lassen.