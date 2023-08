Gemeinde St. Laurentius feiert am Wochenende das Patronatsfest

Schifferstadt. Für das kommende Wochenende lädt der Gemeindeausschuss von St. Laurentius zum traditionellen Pataronatsfest ein, das in diesem Jahr unter dem Motto „Mit Freunden feiern“ steht. Eröffnet wird das Patronatsfest am Samstagabend, 12. August, um 18 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der St. Laurentiuskirche (unabhäng vom Wetter), vorbereitet und gestaltet vom Ökumeneauschuss, Pfarrer Michael Erlenwein, Diakon Helmut Weick und Pastoralreferent Markus Drößler aus Aichach in der St. Laurentiuskirche. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Ökumenische Chor unter Leitung von Georg Metz.

Der Sonntag des Patronatsfestes beginnt um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Albrecht Effler und Pfarrer Herbert Gugler aus Aichach. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Gruppe „Grenzenlos“ unter Leitung von Max Truderung.

An beiden Tagen wird auf dem Schulhof der Grundschule Süd nach den Gottesdienste weiter gefeiert. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Um auch ein reichhaltiges Kuchenbuffet anbieten zu können, wird um Kuchenspenden gebeten, die samstags ab 17.30 Uhr und sonntags ab 8.30 Uhr abgegeben werden können.