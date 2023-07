Das Bild, das sich am Donnerstagabend in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums bietet, erinnert irgendwie an einen Abschlussball. Bedeutend größer ist der Schritt jedoch, den die jungen Menschen heute tun werden. Sie werden ihre Abschlusszeugnisse der Realschule plus und Fachoberschule entgegennehmen. Dafür haben sie sich herausgeputzt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 17. Juli 2023.