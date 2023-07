“Für die CDU in den Stadtrat?” – Na klar!

Der Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz fand am 24. Juni in Koblenz statt. Dort wurden die Weichen für die Kommunalwahl 2024 gestellt. CDU-Landeschef Christian Baldauf forderte das Ende der „politischen Erziehungs- und Verbotsmanie“ der Berliner Ampel, die den Menschen ein schlechtes Gewissen einrede. Es solle, so der CDU-Landeschef, wieder Schluss sein mit „Ihr habt die falsche Heizung. Ihr fahrt das falsche Auto. Ihr fliegt zu oft in Urlaub. Ihr gendert nicht.“ Viel wichtiger als Verbote seien Vernunft, Überzeugen wollen, Anreize setzen und „Mut geben statt Angst machen“.

„Rücken wir die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung wieder mehr in den Mittelpunkt der Politik“, forderte der CDU-Landesvorsitzende. Zudem schwor Baldauf die Delegierten und alle Mitglieder auf die gemeinsame große politische Aufgabe der nächsten Wochen und Monate ein. Diese lautet: Wahlen gewinnen! Sein Appell: „Lasst uns dafür kämpfen, wieder stärkste Kommunal- und Europapartei in Rheinland-Pfalz zu werden!“

Der Ortsverband Schifferstadt nimmt dies zum Anlass, den Kommunalwahlkampf für Schifferstadt zu planen. Dazu müssen Kandidatinnen und Kandidaten gefunden werden, die sich für die CDU Schifferstadt im zukünftigen Stadtrat und den Ausschüssen einbringen möchten. Hier sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger gefragt. Sie wissen vielleicht nicht, was eine Kandidatur konkret bedeuten würde, wären aber grundsätzlich interessiert, mitzuwirken? Genau hier will die CDU Schifferstadt alle Interessierten gerne abholen und erläutern, was ein Engagement im Stadtrat bedeutet oder wie man sich auch ohne Stadtratsmandat in den Ausschüssen einbringen kann. Die CDU Schifferstadt möchte aufzeigen, wie viel Zeit investiert werden muss, welche Themenbereiche und Ausschüsse es gibt, so dass jeder abschätzen kann, ob ein solches ehrenamtliches Engagement möglich ist und wie persönliche Expertise gewinnbringend eingebracht werden kann.

Hierzu lädt die CDU Schifferstadt alle Interessierten zu einer exklusiven Informationsveranstaltung mit Johannes Steiniger MdB ein: „Für die CDU in den Stadtrat? – Na, klar!“ – Informationsveranstaltung zur Kommunalwahl 2024, am Donnerstag, 3. August 2023 um 18:00 Uhr in Dreyers Chalet, Schifferstadt. Bitte melden Sie sich bis 20.07.2023 bei der Ortsvorsitzenden Laura Ehm (laura.ehm@cdu- schifferstadt.de) an, wenn Sie Interesse haben, an der Veranstaltung teilzunehmen.