Speyer. Im Rahmen der Vortragsreihe „Treffpunkt Gesundheit 2023“ finden am Donnerstag, 15.6.2023, um 18 Uhr zwei Kurzvorträge der Klinik für Rekonstruktive und Plastische Chirurgie, Handchirurgie des St. Vincentius-Krankenhauses statt. Oberärztin Dr. Sarah Baumhäckel referiert über Nervenschmerzen in der Hand. Schlafen die Finger häufig ein oder verursachen Schmerzen können dies Einungen der Nerven am Arm oder der Hand sein, z.B. das Kapaltunnel-Syndrom. Im 20 min Vortrag gibt sie einen ersten Überblick über Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten.

Chefarzt Dr. Carnac Yazdandust referiert zum Thema „Oberlidstraffung, Facelift und Co“. Inhalt seines Kurzvortrags sind die ambulanten und stationären Möglichkeiten zur Straffung am Augenlid, im Gesicht und am Hals.

Beide stehen im Anschluss an den Vortrag für individuelle Fragen zur Verfügung. Die kostenfreie Veranstaltung findet im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer, Maximilianstraße 12, Speyer statt. Es ist kein Aufzug vorhanden. Wir bitten Rollstuhlfahrer sich vorher per Mail oder telefonisch anzumelden, E-Mail: presse@vincentius-speyer.eu, Tel. 06232 133284.

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Königsplatz, Ludwigstraße oder auf dem Parkplatz Spitalgasse.