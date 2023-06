Alles Liebe: Moderner Chor des MGV Concordia „Cantiamo“ präsentiert sein neues Konzertprogramm

Schifferstadt. Nach vierjähriger Pause präsentiert Cantiamo, der moderne Chor der MGV Concordia sein neues Konzertprogramm unter dem Motto „Alles Liebe“, erstmalig unter der Geamtleitung von Joe Völker am Sonntag, 18. Juni um 17:00 Uhr, 16:00 Einlass, im evangelischen Gemeindezentrum in der Lillengasse 99 in Schifferstadt. Das Repertoire beschäftigt sich, wie der Konzertitel bereits erahnen lässt, um das ewige Thema: Liebe. Gerade in der momentanen Zeit, aktueller denn je.

Die 24 Sängerinnen und Sänger präsentieren ein abwechslungsreiches Programm, überwiegend in deutscher Sprache, von Lindenberg bis Silbermond, von Sam Cooke bis Tina Turner, von Drafi Deutscher bis Robbie Williams. Aber auch Film-Klassiker aus Love Story und The Greatest Showman gehören zum Programm.

Die Sängerinnen und Sänger blicken voller Vorfreude auf ihr Konzert und das ausgewählte Liedgut verspricht jeden musikalischen Geschmack zu treffen. Als Gastsolistin konnte die Mannheimer Musicaldarstellerin Jeannette Friedrich gewonnen werden. Friedrich ist Mitglied des Musicalensembles des Capitol Mannheim und spielte dort bereits einige Hauptrollen. Aktuell verkörpert sie die junge Joy Fleming im Musical „Ein Lied kann eine Brücke sein“, dass die Lebensgeschichte der Mannheimer Blues-Sängerin erzählt. Weitere Mitwirkende sind Bernd Camin am Klavier und seine bewährte, hochkarätige Band bestehend aus Daniel Fleischmann (Drums) und Markus Eichler (Bass).

Eintrittskarten zum Preis von 15 € sind bei naturverliebt (Mannheimer Strasse 9), Bäckerei Weißenmayer (Sommerstr. 26), Bäckerei Schreiner (Lillengasse 121), Delker Optik (Schillerplatz 10), in unserem Sängerheim (Friedensstr. 20), sowie bei allen Sängerinnen und Sängern des Chors erhältlich. Das Konzert wird von der VRB ank Kur- und Rheinpfalz eg. finanziell unterstützt.