Dominikusmesse an Pfingsten in Schifferstadt

An Pfingsten feiern Christen die Sendung des Geistes Gottes zu den Jüngern Jesu und seine bleibende Gegenwart in der Kirche. In Schifferstadt, in der Pfarrkirche St. Jakobus wird am 28. Mai, dem Pfingstsonntag, um 10.30 Uhr in einem festlichen Gottesdienst, diesem Fest gedacht. Unter Dekanatskantor Georg Treuheits Leitung wird die Dominikusmesse von Richard Runciman Terry (1865 bis 1938) aufgeführt. Terry war Musiker an der südenglischen Downside Abbey und später 25 Jahre lang erster Musikdirektor an der Londoner Westminster-Kathedrale. Er prägte mit seinen Kompositionen den Klang der sakralen Musik während der englischen Romantik. Zusätzlich werden verschiedene Motetten zum Pfingstfest zu hören sein. Mitwirkende sind: Angela Hinderberger, Sopran, Olga Honcharuk, Orgel, und der Chor an St. Jakobus.